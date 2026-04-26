Başrollerini Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Okan Yalabık'ın paylaştığı Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında. Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç ise şimdi bambaşka biri.

Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Mihrimah Sultan’ıydı: Mesleği şaşırttı - Resim : 1

Melis Mutluç, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşta sergilediği performansla seyircisinin kalbini kazanan Mutluç'un son hali görenleri hayli bir şaşırtıyor. O küçük oyuncu büyüdü kocaman genç kız oldu.

Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Mihrimah Sultan’ıydı: Mesleği şaşırttı - Resim : 2

Yayınlandığı dönemde Mihrimah Sultan'ın küçüklüğünü canlandıran Melis Mutluç, 5 yaşında başladığı oyunculuk serüvenine eğitimi için bırakmıştı.

Daha sonra Mutluç, Beren Saat ile Uğur Yücel'in rol aldığı Benim Dünyam adlı filmde Beren Saat'in küçüklüğünü canlandırmıştı.

Şimdilerde 23 yaşında olan Melis Mutluç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Mutluç, geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmış yarışmadan 200 bin TL ile ayrılmıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Mihrimah Sultan’ıydı: Mesleği şaşırttı - Resim : 3

Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Mihrimah Sultan’ıydı: Mesleği şaşırttı - Resim : 4