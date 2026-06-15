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Kaynak: Haber Merkezi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine karar verdi.

Kararda, soruşturma kapsamında adı geçen bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği belirtilerek, delil toplama ve soruşturma işlemlerinin Ankara'da daha sağlıklı şekilde yürütülebileceği değerlendirmesine yer verildi.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yer itibarıyla yetkisizlik kararı alarak dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Böylece soruşturmanın bundan sonraki aşaması Ankara'da yürütülecek.

190 KLASÖR ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Kararın ardından soruşturma dosyasında bulunan kayıtlı evrak ve emanet eşyalar da Ankara'ya gönderildi. Soruşturmaya ait belgelerin 20 bez torba içerisinde yer alan 190 klasör ve bir karton kutudan oluştuğu öğrenildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülecek.