Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılık ifadelerinde yeni iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Son ifadesinde Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro rüşvet verdiğini öne süren Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ında İmamoğlu'na rüşvet verdiğini iddia etmişti. Ortaya atılan iddialar Ümit Uysal tarafından yalanlanırken, Uysal suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Uysal'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde “para verdiğim”, “para vereceğim” ve “bir takım pazarlıkların içinde olduğum” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 1992 yılında partimin kurucuları arasında yer aldım. 1996 yılında İl Gençlik Kolu Başkanı, 2001 yılında ise İl Başkanı olarak görev yaptım. Siyasi hayatım boyunca hiçbir makamı, görevi veya adaylığı para karşılığı elde edilebilecek bir konum olarak görmedim. Böyle bir düşünce ne siyasi anlayışımda ne de hayatımda asla yer almamıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yanlış bir duyuma dayalı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan beyanını dayanak göstererek bu iftiraları basında ve sosyal medyada yayan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında, bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılığa yeni bir ek ifade vererek Ekrem İmamoğlu'nun Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan rüşvet aldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin Böcek, "2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında, Muratpaşa belediye başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim.” demişti.