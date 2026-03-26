Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in iki şoförü, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından "rüşvet" iddiasıyla, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Aydın Günaydın ve Özer Uygun, hakimlik sorgularının ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun, dün Antalya'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

SAVCILIK İKİ İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Geceyi emniyette geçirdikleri belirtilen Aydın Günaydın ve Özer Uygun, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık, Günaydın ve Uygun "rüşvet" iddiasıyla tutuklanmalarını talep etti.

SORUŞTURMA DETAYI

Soruşturma dosyasında Günaydın ile Uygun'un, 15 Ocak 2024 tarihinde Böcek ile beraber Manisa’ya gittikleri, Böcek’in burada, geçtiğimiz Haziran ayında yaşamını yitiren, o dönem CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ile yaklaşık 3 saat görüşme gerçekleştirdiği, görüşme öncesinde Böcek’in Manisa girişindeki bir benzin istasyonunda durduğu, şoförlerin dışarıda beklediği, Böcek’in ise yaklaşık 15 dakika benzinlikte bulunduğu ifade edildi.

Savcı, şoförlerin görevleri gereği belediye başkanının yanında olduklarını belirterek, iki ismin Böcek’in en yakınındaki kişiler olduğunu, telefonlarından çıkan fotoğraf ve mesaj içeriklerinin talimatla hareket ettiklerini gösterdiğini öne sürdü.

Savcılık, iki ismin de "iletişimlerini gizlemek amacıyla" telefonlarını sık sık kapattıklarının tespit edildiği öne sürdü.

Şoförlerin, "salt şoförlük görevini icra etmediklerini" iddia eden savcı, Böcek hakkında yürütülen soruşturmaya konu olduğu belirtilen fiillere iştirak ettiklerini öne sürerek tutuklanmalarını talep etti.