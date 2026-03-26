Dünyanın en seçkin özel kuvvet birliklerine kabul edilmek, sadece fiziksel bir güç gösterisi değil; açlık, uykusuzluk ve dondurucu soğukla örülü bir psikolojik savaşın galibi olmaktır.
Dünyanın en zor askeri eğitimleri açıklandı: Bordo Bereliler kaçıncı? Sadece çelik gibi olanlar başarıyor
Dünyanın en zor askeri eğitimleri belli oldu. Sadece en güçlülerin değil, zihni çelikten olanların hayatta kaldığı bu zorlu eğitimlerde Bordo Bereliler listeyi tam anlamıyla salladı! Hangi ülkede ne tür bir askeri eğitim veriliyor? İşte o sıralama...Taner Yener
ABD’nin meşhur “Cehennem Haftası”ndan Türk Bordo Berelileri’nin çelikten iradesine kadar uzanan bu eğitimler, adayların yüzde 90’ını daha ilk günlerde eler. Peki, bir insanı “yenilmez” kılan o kırılma noktası nerede başlar?
İşte modern dünyanın en acımasız, en sert ve insan iradesini yeniden tanımlayan askeri eğitim programları...
ABD
Navy SEAL – BUD/S: 6 aylık yoğun eğitimde özellikle Hell Week (5 gün kesintisiz uykusuzluk) öne çıkıyor. Adaylar aşırı soğuk suda yüzme, kumda sürünme ve sürekli fiziksel testlerle karşı karşıya kalır. Army Ranger School ise açlık, uykusuzluk ve yüksek stres altında liderlik becerilerini test eder. Bu programlar fiziksel sınırları zorlarken mental dayanıklılığı da zirveye taşır.
Birleşik Krallık
SAS (Special Air Service): Dünyanın en zor eğitimlerinden biri kabul edilir. Galler dağlarında günlerce aç ve uykusuz uzun yürüyüşler yapılır. Psikolojik dayanıklılık ön planda tutulur; adaylar yalnızlık, yorgunluk ve belirsizlik içinde test edilir. Seçme süreci yüksek elenme oranıyla bilinir ve sadece en dirençli olanlar başarılı olur.
Rusya
Spetsnaz: Gerçek mermiyle tatbikatlar ve aşırı şiddetli yakın dövüş eğitimiyle öne çıkar. Fiziksel acıya dayanıklılık testleri çok serttir. Adaylar acı, yorgunluk ve baskı altında kalırken mental çöküşü önleme odaklıdır. Bu eğitim, savaş koşullarına en gerçekçi şekilde hazırlamayı hedefler.
Fransa
Yabancı Lejyon (Légion étrangère): Kimliksiz ve sert disiplin anlayışıyla bilinir. Ağır fiziksel yükler, ceza odaklı sistem ve çöl ile orman hayatta kalma eğitimleri içerir. Adaylar fiziksel ve mental sınırlarını aşarken disiplin ve sadakati öğrenir. Program, zorlu coğrafyalarda uzun süreli dayanıklılığı geliştirir.
Türkiye
Bordo Bereliler: Uzun süreli açlık ve uykusuzlukla birlikte dağ, çöl, deniz ve şehir ortamlarında kapsamlı eğitim alırlar. Psikolojik yıpratma seviyesi oldukça yüksektir. 3-4 yıl süren süreçte hayatta kalma, yakın dövüş ve özel operasyon becerileri geliştirilir. “Zor olanı hemen yaparız, imkânsızı biraz daha uzun sürede” mottosuyla tanınırlar.
İsrail
Sayeret Matkal: Sürekli stres altında hızlı karar verme yeteneği geliştirilir. Uzun mesafe yürüyüşler ve ağır yük taşıma egzersizleri yapılır. Gerçekçi senaryo eğitimleriyle muharebe koşullarına hazırlanır. Mental dayanıklılık ve takım çalışması ön plandadır.
Güney Kore
UDT/SEAL: Soğuk su ve buzlu deniz eğitimleriyle ünlüdür. Aşırı disiplin ve dayanıklılık testleri içerir. Adaylar zorlu su şartlarında fiziksel ve mental sınırlarını zorlar. Bu program, Kuzey Kore tehdidine karşı özel hazırlık sağlar.
Çin
PLA Special Forces: Cam, diken ve buz üzerinde fiziksel acıya dayanma testleri yapılır. Aşırı sert kondisyon programlarıyla vücut ve irade güçlendirilir. Disiplin ve acı toleransı çok yüksektir.
Hindistan
MARCOS & Para SF: Tropikal ormanlarda hayatta kalma eğitimi verilir. Uzun süreli açlık ve susuzluk testleri uygulanır. Zorlu iklim ve arazi şartlarında dayanıklılık geliştirilir.
Brezilya
BOPE: Kentsel çatışma odaklı eğitimle bilinir. Psikolojik baskı ve yüksek stres seviyesi çok yüksektir. Favelalarda gerçekçi operasyon senaryoları çalışılır.
Pakistan
Special Services Group (SSG): 36 mil (yaklaşık 58 km) yürüyüşü 12 saatte tamamlama ve tam teçhizatla 5 mil koşu gibi ekstrem dayanıklılık testleri. Dağlık ve zorlu arazide uzun süreli hayatta kalma eğitimiyle bilinir. Fiziksel sınırları aşan bu program, adayların mental çöküşünü de test eder ve dünyanın en sert eğitimlerinden biri kabul edilir.
Avustralya
Special Air Service Regiment (SASR): SAS modeline dayalı çok zorlu seçim süreci. Uzun süreli yalnız yürüyüşler, navigasyon ve aşırı yorgunluk altında hayatta kalma testleri içerir. Psikolojik baskı ve çöl/jungle şartlarında dayanıklılık geliştirme ön plandadır. Yüksek elenme oranıyla tanınır.
Almanya
Kommando Spezialkräfte (KSK): Uzun ve çok aşamalı seçim süreci. Orman, dağ ve şehir ortamlarında hayatta kalma, yakın dövüş ve psikolojik dayanıklılık testleri ağır basar. Adaylar günlerce uykusuz ve aç bırakılarak gerçek operasyon koşullarına hazırlanır. Disiplin ve zihinsel güç önceliklidir.
İtalya 9°
Reggimento d'Assalto Paracadutisti Col Moschin: İtalyan Ordusu’nun elit paraşütçü saldırı alayı. Aşırı fiziksel yük, uzun mesafe yürüyüşler, hayatta kalma ve yakın dövüş eğitimleri içerir. Psikolojik yıpratma ve takım çalışması çok yoğundur. Zorlu İtalyan dağlık ve Akdeniz şartlarında test edilir.
Malezya
Gerak Khas (GGK): Dünyanın en zor jungle (tropikal orman) eğitimlerinden biri. Bataklık, yoğun orman ve nemli iklimde günlerce süren zorunlu yürüyüşler, hayatta kalma ve psikolojik baskı testleri uygulanır. Adaylar fiziksel ve mental sınırlarını aşmak zorunda kalır.