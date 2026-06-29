Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık