Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu)

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre Türkiye, sıcak hava dalgası altında. Termometreler özellikle Marmara ve Güneydoğu Anadolu2da 38 dereceleri gösterirken, Türkiye'nin 81 ilinde de güneşli ve sıcak hava hakim olacak.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıkladı. rapora göre 11 ilde aşırı sıcaklar hakim olacak

1 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 2

İşte il il hava durumu raporu:

2 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 3

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

3 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 4

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

4 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 5

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

5 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 6

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

6 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 7

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

7 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

8 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 9

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

9 10
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklar Türkiye'yi esir aldı (29 Haziran Hava Durumu) - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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