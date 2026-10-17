Kaynak: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde etkisini sürdüren yağışlarla mücadele kapsamında 60 bin 395 personel, 1060 AFAD gönüllüsü ve 8 bin 927 aracın sahada görev yaptığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan yoğun ve şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için devletin ilgili tüm kurum, kuruluş ve imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sel ve su baskınlarından etkilenen illerde yaşamın normale dönmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Tüm kurum ve ekiplerin arama kurtarma, tahliye, beslenme, barınma, temizlik, hasar ve zarar tespiti başta olmak üzere müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

60 BİN 395 PERSONEL VE 1060 AFAD GÖNÜLLÜSÜ

AFAD gönüllülerinin de sahadaki çalışmalara destek verdiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel ve 1060 AFAD gönüllüsü ile 8 bin 927 araç görev yapmaktadır. Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan tüm ekiplerimize milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın devam eden meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."