26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 27 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu yarıştı.

Türkiye’yi temsil eden ekiplerden biri olan Muğla temsilcisi; Arda Tekirdağ, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Talha Tektaş, Rudolf Remki, İsmail Ozan Aşılıoğlu ve Halil İbrahim Doğan’dan oluşan kadrosuyla sprint ve tırmanış etaplarında dereceler elde etti.

Marmaris etabında Rudolf Remki dikkat çeken bir performans sergiledi. Remki, hem sprint hem tırmanış etaplarını ilk sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Takım sporcusu Talha Tektaş ise Antalya etabında sprintte ikinci olurken tırmanış etabını birinci tamamlayarak çifte derece elde etti.

Ahmet Aras, uluslararası organizasyonda başarı gösteren sporcuları tebrik etti. Aras, elde edilen sonuçların verilen desteğin karşılığı olduğunu belirtti.