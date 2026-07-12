Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Ortaca ilçe merkezinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki A.K. çatıya çıkarak tehlikeli bir durumda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, genci güvenli şekilde aşağı indirmek için uzun süre ikna çalışması yürüttü.

VATANDAŞIN DESTEĞİYLE İKNA OLDU

İlk görüşmelerden sonuç alınamazken, olay yerinde bulunan bir vatandaşın A.K. ile kurduğu diyalog sürece olumlu katkı sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından genç, güvenli şekilde çatıdan indirildi.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan A.K., ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.