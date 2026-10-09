Müge Anlı’nın programında ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumuna dair son bilgiler canlı yayında aktarıldı.
Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradığı biyolojik babasını bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumuna ilişkin önemli gelişmeler paylaşıldı. Ferritin değeri düşük çıkan Hamid'in ilik naklinin riskli olduğu belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi
İLİK NAKLİ RİSKLİ, TEDAVİYE DEVAM EDİLECEK
Müge Anlı’nın programında yapılan değerlendirmelerde, ferritin değerinin çok düşük olması nedeniyle Hamid'e ilik nakli yapılmasının riskli olabileceği ifade edildi.
Doktorlar, Hamid'e önümüzdeki birkaç yıl boyunca ilaç tedavisine ve düzenli kan nakillerine devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Uzmanlar, Hamid'in yaşam süresine ilişkin ise kesin bir tahminde bulunulamayacağını belirtti.
MADDİ İMKANSIZLIKLAR TEDAVİSİNİ AKSATMIŞTI
Müge Anlı'nın programında anlattığına göre daha önce yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle 2 yıldır doktor kontrolüne gidemeyen ve ilaçlarını kullanamayan Hamid Yorulmaz, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine senet imzalayarak tedavisine yeniden başlamak zorunda kalmıştı.
Hayati mücadelesini sürdüren genç Hamid Yorulmaz, sağlığına kavuşabilmek için hem tedavisini yürütmeye çalışıyor hem de Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım eli uzatılmasını bekliyor.