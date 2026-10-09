Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel

Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradığı biyolojik babasını bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumuna ilişkin önemli gelişmeler paylaşıldı. Ferritin değeri düşük çıkan Hamid'in ilik naklinin riskli olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel - Resim: 1

Müge Anlı’nın programında ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumuna dair son bilgiler canlı yayında aktarıldı.

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Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel - Resim: 2

İLİK NAKLİ RİSKLİ, TEDAVİYE DEVAM EDİLECEK

Müge Anlı’nın programında yapılan değerlendirmelerde, ferritin değerinin çok düşük olması nedeniyle Hamid'e ilik nakli yapılmasının riskli olabileceği ifade edildi.

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Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel - Resim: 3

Doktorlar, Hamid'e önümüzdeki birkaç yıl boyunca ilaç tedavisine ve düzenli kan nakillerine devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel - Resim: 4

Uzmanlar, Hamid'in yaşam süresine ilişkin ise kesin bir tahminde bulunulamayacağını belirtti.

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Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel - Resim: 5

MADDİ İMKANSIZLIKLAR TEDAVİSİNİ AKSATMIŞTI

Müge Anlı'nın programında anlattığına göre daha önce yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle 2 yıldır doktor kontrolüne gidemeyen ve ilaçlarını kullanamayan Hamid Yorulmaz, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine senet imzalayarak tedavisine yeniden başlamak zorunda kalmıştı.

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Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel - Resim: 6

Hayati mücadelesini sürdüren genç Hamid Yorulmaz, sağlığına kavuşabilmek için hem tedavisini yürütmeye çalışıyor hem de Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım eli uzatılmasını bekliyor.

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Müge Anlı'dan Hamid Yorulmaz açıklaması: İlik naklinde kritik engel - Resim: 7
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