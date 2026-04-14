Müge Anlı ile Tatlı Sert’te dolandırıcılık iddiasıyla stüdyoya gelen bir gencin Türkiye’deki istihdam sorununa dair sözleri sansüre takıldı. Sevgilisi tarafından 1 milyon TL dolandırıldığını öne süren 24 yaşındaki Rümeysa Eda Dağlar, canlı yayında Müge Anlı’nın sorularını yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

“BİZ DOĞRU DÜZGÜN İŞ BULAMAYAN GENÇLERİZ”

Programda bir markette çalıştığını belirten Dağlar’a Müge Anlı, “Neden kendi mesleğini yapmıyorsun?” diye sordu. Laboratuvar teknisyenliği mezunu olduğunu söyleyen genç kadın, “Torpilim mi var? Arkadaşım tarih öğretmeni, o da markette çalışıyor. Biz doğru düzgün iş bulamayan gençleriz. 2021 mezunuyum, hastane hastane gezdim ama kimse almadı” dedi.

TEPKİ ÇEKEN SANSÜR

Gençlerin yaşadığı işsizlik sorununa dikkat çeken bu sözlerin, programın dijital versiyonunda kesildiği ortaya çıktı. Yayıncı kuruluş ATV’nin, videolarda bazı ifadeleri çıkarması tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sansür iddiaları sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi. Üniversite mezunu gençlerin yaşadığı işsizlik sorununun gizlenemeyeceğini savunan kullanıcılar, yayıncı kuruluşu eleştirdi.