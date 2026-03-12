Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 10°
Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm!

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm!

Müge Anlı’da 11 günlük gizem çözüldü, yer yerinden oynadı! Kayıp olarak aranan Ece Küçükdoğan sağ salim bulundu ve canlı yayındaki yüzleşmede kan donduran bir iddia ortaya attı: "Babam bana balık oltasıyla şiddet uyguladı!

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 1

Küçükdoğan daha sonra herkesi şok eden bir açıklama yaparak anne babası ile yüzleşti.

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 2

Müge Anlı'da yaşananlar yine güne damga vurarak sosyal medyada viral oldu.

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 3

Aslı- Fatih Küçükdoğan çifti, Müge Anlı'ya katılarak kayıp olan kızlarının bulunmasını istedi.

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 4

Bunun üzerine Ece Küçükdoğan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 5

11 günün sonunda Ece Küçükdoğan'ın bulunduğu açıklandı.Ece Küçükdoğan, programda anne ve babasıyla kucaklaştı.

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 6

Anne ve babasının genç kızlarına kavuşması izleyenleri duygulandırdı.

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 7

BALIK OLTASI İLE ŞİDDET İDDİASI

23 yaşındaki Ece Küçükdoğan, "Babam balık oltasıyla bana şiddet uyguladı" dedi.

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 8

Babası da, "İğnenin şakası olmaz Müge Hanım! Girdiğinde hastane haricinde çıkarılamaz o iğne." dedi

Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm! - Resim: 9

Genç kız Müge Anlı'nın programında son olarak: “Artık sevgilim Aykut'la birlikte yaşayacağım ve okula devam edeceğim” dedi.

Ayrıca Ece Küçükdoğan sevgilisiyle okul bitince evleneceğini söyleyip "Gerekirse de psikolojik tedavi göreceğim" diye konuştu.

