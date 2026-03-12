Küçükdoğan daha sonra herkesi şok eden bir açıklama yaparak anne babası ile yüzleşti.
Sırra kadem basan Ece Küçükdoğanlı'yı Müge Anlı buldu: Canlı yayında ağlatan itiraf: Balık oltasıyla şiddet gördüm!
Müge Anlı’da 11 günlük gizem çözüldü, yer yerinden oynadı! Kayıp olarak aranan Ece Küçükdoğan sağ salim bulundu ve canlı yayındaki yüzleşmede kan donduran bir iddia ortaya attı: "Babam bana balık oltasıyla şiddet uyguladı!
Müge Anlı'da yaşananlar yine güne damga vurarak sosyal medyada viral oldu.
Aslı- Fatih Küçükdoğan çifti, Müge Anlı'ya katılarak kayıp olan kızlarının bulunmasını istedi.
Bunun üzerine Ece Küçükdoğan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
11 günün sonunda Ece Küçükdoğan'ın bulunduğu açıklandı.Ece Küçükdoğan, programda anne ve babasıyla kucaklaştı.
Anne ve babasının genç kızlarına kavuşması izleyenleri duygulandırdı.
BALIK OLTASI İLE ŞİDDET İDDİASI
23 yaşındaki Ece Küçükdoğan, "Babam balık oltasıyla bana şiddet uyguladı" dedi.
Babası da, "İğnenin şakası olmaz Müge Hanım! Girdiğinde hastane haricinde çıkarılamaz o iğne." dedi
Genç kız Müge Anlı'nın programında son olarak: “Artık sevgilim Aykut'la birlikte yaşayacağım ve okula devam edeceğim” dedi.
Ayrıca Ece Küçükdoğan sevgilisiyle okul bitince evleneceğini söyleyip "Gerekirse de psikolojik tedavi göreceğim" diye konuştu.