Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) 18 Mart Şehitler Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen anma töreninde önemli mesajlar verdi. Törene Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.

Program, tüm şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in annesi Halide Serap Emir bir konuşma yaptı. Ardından 18 Mart’a özel hazırlanan video gösterimi ve Armoni Mızıkası’nın konseri gerçekleştirildi.

Konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri anarak başlayan Güler, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği eşsiz bir direniş destanı olduğunu vurguladı. Bu zaferin, milletin inanç, azim ve fedakârlığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Güler, günümüzde ise küresel ve bölgesel ölçekte artan krizlere dikkat çekerek, çatışmaların artık dolaylı unsurlar yerine doğrudan devletler arasında yaşandığını ifade etti. İsrail’in Gazze ile başlayan saldırılarının Lübnan ve İran’a uzandığını, son gelişmelerle birlikte ABD’nin de sürece dahil olmasıyla bölgedeki gerilimin daha tehlikeli bir boyuta ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin bu gelişmeleri milli güvenlik ve çıkarlar doğrultusunda dikkatle analiz ettiğini belirten Güler, bir yandan diplomatik girişimlerin sürdüğünü, diğer yandan da askeri hazırlıkların tüm senaryolar göz önünde bulundurularak güçlendirildiğini ifade etti. Kara, deniz, hava, sınır hattı ve siber alanlarda tedbirlerin artırıldığını dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu kapasitenin sürekli geliştirilmesinin önemine değinen Güler, güçlü bir ordunun yalnızca sahadaki başarılarla değil, aynı zamanda stratejik akıl, planlama ve sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunu vurguladı. Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin artmasının da Türkiye’nin stratejik bağımsızlığı açısından kritik olduğunu belirtti.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu ifade eden Güler, bu sürecin hem güvenlik hem de toplumsal birlik açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Atılacak adımların şehitlerin hatırasına ve gazilerin onuruna zarar vermeyeceğinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda, şehit ailelerine ve gazilere seslenen Güler, onların fedakârlıklarının asla unutulmayacağını belirterek devletin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti.