Mili Savunma Bakanlığı, (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir.

Bu kapsamda: Toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir