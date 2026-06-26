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Kaynak: İHA

Şırnak merkez İsmetpaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine motosiklet sahibi vakit kaybetmeden polise ihbarda bulundu.

Gelen ihbar doğrultusunda, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak’ın koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla özel bir ekip oluşturuldu. Kurulan özel ekip; olayın yaşandığı bölge ile şüphelilerin kaçış güzergahlarında yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını mercek altına aldı.

Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin A.D. ve H.A. isimli çocuklar olduğunu saptadı. Kimlik tespitinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 2 çocuk şüpheli, yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma devam ediyor.