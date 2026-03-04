Santapaola, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası’ndaki organize suç örgütü ‘Cosa Nostra’ isimli grubun ‘büyük patron’larındandı.

İtalyan basını Milano Opera Cezaevi’nde tutuklu olan Santapaola’nın ölüm nedeninin, yaşlılık ve diyabet olduğunu yazdı.

Pek çok organize suça karışan Santapaola’nın 1992’de ‘Capaci Katliamı’nın arkasındaki kişi olduğu belirtiliyordu. O katliamda mafyayla mücadelesiyle sembolleşen ünlü yargıç Giovanni Falcone, eşi ve üç korumasının öldürülmüştü.

Santapaola katliamdan bir yıl sonra 1993’te yakalanarak tutuklanmıştı.

Mafya elebaşı, yüksek güvenlikli cezaevinde tam tecritteydi.

‘Il cacciatore (avcı)’ takma adıyla bilinen Santapaola, 1970’lerin sonlarından 1990’ların başlarına kadar Sicilya’nın doğusundaki Katanya şehrinde Cosa Nostra’nın faaliyetlerinin başındaydı.

Mafya elebaşı ayrıca İtalya’da 2017’de ölen ve daha önce işlediği, azmettirdiği cinayetlerle bir dönemin ‘en çok korkulan mafya babası’ Salvatore (Toto) Riina’nın arkadaşıydı.