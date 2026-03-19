Galatasaray'ın Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği son 16 turu rövanş maçı sonrası Steven Gerrard'ın yorumları tepki topladı.

GERRARD: 'LIVERPOOL GALATASARAY'I SIRADAN GÖSTERDİ'

TNT'ye konuşan Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard maça dair yorumunda Galatasaray'ı hedef aldı.

Gerrard maç sonu "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar." ifadelerini kullandı.

Gerrard'ın bu yorumları sosyal medya taraftarlardan büyük tepki topladı.