Kampanya kapsamında oluşturulan videolarda, yapay zekâ ile üretilen görüntülerde Türk oyuncular kadınları güzellik salonuna davet ederken görülüyor. Görüntülerde oyuncuların ellerinde çiçeklerle yer aldığı sahneler bulunurken, o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Reklam çalışmasında Türk televizyon dünyasının uluslararası alanda geniş hayran kitlesine sahip dört ünlü ismin yüzleri kullanıldı. Yapay zekâ ile hazırlanan görüntülerde Burak Özçivit, Kerem Bürsin, Serkan Çayoğlu ve Barış Arduç pembe şortlar giyip ellerinde lale buketleriyle yer aldı.

Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan kampanya, tartışma yarattı.

Yapay zekâ ile oluşturulan bu tür içeriklerde ünlü isimlerin görüntülerinin kullanılması, dijital etik ve telif hakları konusunu yeniden gündeme taşıdı.