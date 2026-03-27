Zandanshatar Gombojav, iktidardaki Moğolistan Halk Partisi içindeki gerilim ve muhalefetin parlamentodaki boykotunun ardından istifa etti.
Geçen yıl temmuz ayından bu yana ülkenin başbakanlığını yürüten Gombojav, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifasını duyurdu.
Zandanshatar Gombojav, iktidar partisi içindeki anlaşmazlığın ekonomiye zarar vereceğini ve fiyatları artıracağını belirtti.
Moğolistan Parlamentosu ise Gombojav’ın istifasını onayladı.
Parlamentonun onayının ardından, Gombojav’ın yerine Nyam-Osoryn Uchral’ın getirilmesi bekleniyor.
Muhalefetteki Demokrat Parti, bu ay başında iktidar partisi içindeki gerilimi gerekçe göstererek Başbakan’a yönelik boykot başlatmıştı.