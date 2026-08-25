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Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica Türkiye’nin resmi Instagram hesabı üzerinden yayımlanan siyah-beyaz karede; İstanbul Boğazı, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufukta yükselen Adalar silüeti yer aldı.

Fotoğraf makinesi üreticisi paylaşımında, "Boğaz’ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki Adalar’ın silüeti, siyah-beyazın asaletinde hayat buluyor. Leica SL2’nin üstün dinamik aralığı, gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul’un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor" ifadelerine yer vererek çalışmanın aleladelikten uzak bir şehir hikayesi olduğunu vurguladı.

SANATIN FARKLI DALLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Akademik ve bürokratik görevlerinin yanı sıra müzik, edebiyat ve fotoğrafçılık gibi disiplinlerle derin bir bağ kuran İbrahim Kalın, bu alanları kişisel bir hobi olmanın ötesinde varlığı anlamlandırma çabası olarak değerlendiriyor.

Ortaokul döneminden itibaren gitar ve bağlama çalan, ABD’deki öğrencilik senelerinde ise müzik gruplarında ney üfleyen Kalın, fotoğraf merakını da ileri düzeye taşıyarak İstanbul temalı siyah-beyaz kadrajıyla dikkatleri üzerine çekti.