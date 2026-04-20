Mısır’ın "The Spine" (Omurga) adını verdiği bu devasa yerleşim alanı, modern mimariyi doğayla birleştiren kesintisiz bir yaşam ekosistemi olarak kurgulandı. Yaklaşık 2,4 milyon metrekarelik alanı kapsayan projenin odağında yer alan 165 gökdelen; sadece konut ihtiyacını değil, aynı zamanda ticaret, turizm ve sosyal yaşamı tek bir merkezde toplayacak. Geniş yeşil koridorların gökdelenlerle harmanlandığı proje, geleceğin şehirleşme standartlarını çölün kalbine taşıyor.

MISIR EKONOMİSİNE TRİLYONLUK KATKI

27 milyar dolarlık bu dev yatırımın ekonomik rakamları dudak uçuklatıyor. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde birine tekabül eden projenin, uzun vadede kamu bütçesine trilyonlarca birim vergi geliri sağlaması bekleniyor. Sadece bir inşaat projesi olmanın ötesinde, bu hamle ilk etapta on binlerce kişiye doğrudan istihdam sağlarken, yan sektörlerin de hareketlenmesiyle yüz binlerce kişi için yeni bir iş kapısı haline gelecek.

GEÇMİŞ VE GELECEK BİR ARADA

Mısır, bir yandan modern şehircilikte gökdelenlerle sınırları zorlarken, diğer yandan Nil Nehri kıyısındaki köklü geçmişine de sahip çıkmaya devam ediyor. "The Spine" gibi fütüristik projelerin yükseldiği bir dönemde, bölgede gün ışığına çıkarılan 2200 yıllık su ritüelleri tapınağı, ülkenin binlerce yıllık yerleşik hayat geleneğini dünyaya bir kez daha hatırlatıyor. Mısır’ın bu yeni hamlesi, tarihin izlerini koruyarak modern bir gelecek inşa etme vizyonunun bir sembolü olarak görülüyor.