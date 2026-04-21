Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Gökpınar- Bayır yönünde gerçekleşti. Mustafa Can yönetimindeki 48 ATJ 797 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı 48 S 3749 plakalı minibüsle çarpıştı. Can, çarpışma etkisi ile yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mustafa Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Can'ın cansız bedeni, otobüsü için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.