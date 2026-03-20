İzmir’in Buca ilçesinde dün yaşanan olay, hem yolculara hem de şoföre unutulmaz bir deneyim yaşattı. Buca - Bornova hattında sefer yapan bir minibüste seyahat eden hamile kadının aniden doğum sancıları başladı. Durumun ciddiyetini anlayan şoför, güzergahını değiştirerek aracı adeta bir ambulans gibi en yakın hastaneye sürmeye başladı.

Sancıların şiddetlenmesi üzerine genç kadın, yolcuların şaşkın bakışları arasında minibüsün içinde doğum yaptı.

Halk TV haber merkezinin haberine göre: İzmir’in Buca ilçesinde hamile bir kadının minibüste seyahat ederken doğum sancıları başladı. Sancıları artan kadın, minibüste doğum yaparken minibüs şoförü kadın ve bebeğini hastaneye götürdü. Kadın ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir’de, 19 Mart günü meydana gelen olayda, Buca - Bornova hattında seyir halinde olan bir minibüste seyahat eden hamile bir kadının aniden doğum sancıları başladı. Minibüs şoförü ise, durumu fark eder etmez aracı hastaneye doğru sürmeye başladı.

MİNİBÜSTE DOĞUM YAPTI

Kısa süre içerisinde şiddetlenen sancılar nedeniyle kadın yolculuk sırasında, minibüste doğum yaptı. Yeni doğan bebeğin göbek bağı minibüsün içinde kesildi. Bu sırada, minibüste bulunan yolcular da kadına yardım etmeye çalıştı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Minibüs şoförü, olay sırasında soğukkanlılıkla güzergahını değiştirerek kadın ve çocuğu hastaneye yetiştirirken hem annenin hem de dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yaşanan olay, şehirde büyük bir yankı uyandırırken hem şoförün hızlı müdahalesi hem de yolcuların dayanışmasıyla bebeğin dünyaya gelmesi “mucize” olarak değerlendirildi.