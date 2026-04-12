Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve yolcu ile eşya taşımacılığında kritik öneme sahip olan kış lastiği zorunluluğu, 15 Nisan Çarşamba günü itibarıyla resmi olarak sona eriyor.

Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde iklim koşulları dikkate alınarak 15 Kasım 2025 tarihinde başlatılan bu uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve belediyelerin denetim ekiplerince sıkı bir takibe alınırken, kural ihlali yapan sürücülere kış boyunca idari para cezaları uygulandı.

Sürenin dolmasıyla birlikte uzmanlar, kış lastiklerinin yaz mevsiminde kullanılmaya devam edilmemesi konusunda sürücüleri özellikle uyarıyor. Yedi derecenin altındaki soğuk hava koşulları için özel olarak tasarlanan kış lastikleri, sıcaklıklar arttığında kauçuk yapılarının yumuşaması nedeniyle yol tutuş kabiliyetini büyük ölçüde kaybederek sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor.

Yaz aylarında kullanılan kış lastiği sadece performans kaybına ve erken aşınmaya yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın yakıt tüketimini artırırken çevreye salınan karbon miktarının da yükselmesine neden oluyor. Bu bakımdan mevsimine uygun lastik seçimi, hem ekonomik bir avantaj sağlıyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe doğrudan katkıda bulunuyor.

Lastik değişim maliyetlerine bakıldığında ise jant boyutuna göre kademeli bir fiyatlandırma dikkat çekiyor. 13 ve 14 inç jantlar için 1000 liradan başlayan sökme-takma ücretleri, jant boyutu arttıkça 1250 ve 1500 lira seviyelerine kadar yükseliyor. Ayrıca evinde saklama alanı bulunmayan sürücüler için sunulan lastik oteli hizmeti de ortalama bir değişim ücreti karşılığında dört lastik için depo imkanı sağlıyor.

Sürücülerin hem güvenli bir yolculuk hem de lastik ömrünü korumak adına 15 Nisan itibarıyla değişim işlemlerini tamamlaması tavsiye ediliyor.