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Kaynak: DHA

Düzce'de belediye temizlik işçisi Fatih Cesur, görev sırasında bulduğu yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki altın ve para dolu çantayı polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Dürüstlüğüyle takdir toplayan işçi, belediye tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz hafta Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi'nde temizlik çalışması yapan Fatih Cesur, yol kenarında bulduğu çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yüklü miktarda altın, nakit para ve banka kartları bulunduğunu fark etti. Durumu amirlerine bildiren Cesur, çantayı sahibinin bulunması amacıyla polis ekiplerine teslim etti.

Çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira nakit para ve 3 banka kartının bulunduğu, toplam değerinin ise yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çantanın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, görev başındaki Fatih Cesur'u ziyaret ederek sergilediği örnek davranış nedeniyle teşekkür etti.

Cesur'u tebrik eden Özlü, dürüst davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirterek kendisine kahve fincanı takımı hediye etti ve ayrıca bir maaş ikramiye ile ödüllendirileceğini açıkladı.

"YİNE OLSA YİNE AYNISINI YAPARIM"

Fatih Cesur ise yaptığı davranışı bir insanlık görevi olarak gördüğünü ifade ederek, "Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım." dedi.