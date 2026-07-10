Kaynak: AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2025 yılına ait en popüler bebek isimlerini açıkladı. Verilere göre, İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere en çok verilen isim bu yıl da "Muhammed" oldu.

Resmi istatistiklere göre 2025 yılında 5 bin 957 erkek bebeğe "Muhammed" adı verildi. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterirken, Muhammed ismi üst üste üçüncü kez en çok tercih edilen erkek bebek ismi olarak kayıtlara geçti.

NOAH VE LEO İLK ÜÇTE

Erkek bebek isimleri sıralamasında Muhammed'i Noah ve Leo takip etti. Böylece son üç yıldır zirvede yer alan Muhammed, İngiltere ve Galler'de en çok tercih edilen erkek bebek ismi olmayı sürdürdü.

KIZLARDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Kız bebek isimlerinde ise Olivia liderliğini korudu. 2025 yılında 2 bin 386 bebeğe verilen Olivia ismi, üst üste 10'uncu kez listenin ilk sırasında yer aldı.

Olivia'nın ardından Lily ikinci, Amelia ise üçüncü sırada yer aldı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri, ülkede bebek isim tercihlerindeki eğilimlerin önceki yıllarla büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.