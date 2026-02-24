Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında GÜNDEMAR’ın 208 sayfalık “Türkiye Gündemi” başlıklı raporunu ve araştırmasına yer verdi. 60 ilde 2 bin 255 yurttaşla görüşülerek gerçekleştirilen anket birçok açıdan çarpıcı tabloları ortaya koydu.

Ankette CHP’nin oy oranı yüzde 33.33, AKP ise yüzde 28.56 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 9.38, Zafer Partisi yüzde 5.95, Anahtar Parti yüzde 5.82, MHP yüzde 5.35, İYİ Parti yüzde 4.54, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.79, diğer partiler toplamda yüzde 2.15, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.13 oy oranında.

Ankette ‘İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin birlikte milliyetçi bir ittifak kurduğu bir seçimde oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuyla kurulacak bir milliyetçi ittifakın oy oranı da test edildi.

MİLLİYETÇİ İTTİFAK ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELİYOR

Milliyetçi ittifakın gerçekleşmesi durumunda CHP’nin oy oranı yüzde 30,07’ye düşerken, AKP’nin oyu ise yüzde 25.82’ye geriliyor. Milliyetçi İttifak yüzde 20.72, MHP yüzde 6.89, DEM Parti yüzde 9.41, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.01, TİP yüzde 0.82, Diğer partiler yüzde 2.63 oy oranına sahip oluyor.

Ankette Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti seçime ayrı ayrı girerse oy oranlarının toplamı 16.34 oluyor. Ancak “Milliyetçi İttifak” kurulursa oy oranları 20.72 oluyor yani yüzde 4.38 artış sağlıyorlar. CHP’nin oyları yüzde 3.26, AKP’nin oyları yüzde 2.74, YRP’nin oyları yüzde 0.78 düşüyor. DEM oylarını koruyor. MHP de yüzde 1.54 oylarını artırıyor.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE ÖZGÜR ÖZEL DE KAZANIYOR

Erkin, anketin cumhurbaşkanlığı bazındaki oy oranlarını da aktardı. Ankete göre Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte Özgür Özel’inde Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Erdoğan karşısında kazandığı görülüyor.

İşte o sonuçlar:

Mansur Yavaş yüzde 58.64 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın (yüzde 41,36) 17.28 puan önünde.

Ekrem İmamoğlu yüzde 58.07 ile Erdoğan’ın (yüzde 41,93) 16.14 puan önünde.

Özgür Özel yüzde 54.39 ile Erdoğan’ın (yüzde 45,61) 8.78 puan önünde.

Ümit Özdağ yüzde 46,70 ile Erdoğan’ın (yüzde 53,30) 6.60 puan gerisinde.

Yavuz Ağıralioğlu yüzde 43.57 ile Erdoğan’ın (yüzde 56,43) 12.86 puan gerisinde.

Müsavat Dervişoğlu yüzde 41,72 ile Erdoğan’ın (yüzde 58,28) 16.56 puan gerisinde.

Fatih Erbakan yüzde 41.24 ile Erdoğan’ın (yüzde 58,76) 17,52 puan gerisinde.”