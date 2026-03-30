Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları’nda toplam 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 yeni madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun paylaştığı bilgilere göre, Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Emre Onuş, erkekler 200 metre karışık yarışını 2:00.55’lik derecesiyle tamamlayarak altın madalyaya uzandı.

Demir Özdemir, Emre Onuş, Arel Gültekin ve Ahmet Mete Boylu’nun yer aldığı 4x100 metre serbest erkek bayrak ekibi, 3:20.65’lik dereceyle 18 yaş Türkiye rekorunu geliştirip altın madalya kazandı.

Selinnur Sade, kadınlar 400 metre serbestte 4:16.43’lük derecesiyle, Gökçe Unur ise kadınlar 200 metre karışıkta 2:18.60’lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

AVUSTURYA’DA 7 MADALYA

Milli sporcular, Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda ise 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Alara Gökalp, kadınlar 400 metre serbestte 4:23.59’luk derecesiyle, Umut Aras Özkan ise erkekler 100 metre kelebekte 56.56’lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Emir Bartu Özcan, erkekler 50 metre kurbağalama yarışında 29.34’lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Kaan Akça, Emir Bartu Özcan, Sarper Taze ve Sarp Canlı’dan oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı, 3:33.19’luk dereceyle 15 yaş Türkiye rekorunu kırarak altın madalyayı elde etti.

Toprak Topatan, erkekler 400 metre serbestte 4:06.26’lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Yaren Soysal, kadınlar 50 metre kurbağalamada 33.06’lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

Beril Çağrı, Damla Maviler, Ayşe Nazlı Sönmez ve Yaren Soysal’dan oluşan 4x100 metre serbest kadın bayrak takımı ise 3:55.83’lük derecesiyle bronz madalya kazanan ekip oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye’nin organizasyonlardaki toplam madalya sayısı 42’ye ulaştı.