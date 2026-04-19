Milli tenisçi Yankı Erel, 5 numaralı seribaşı olarak katıldığı Monastir Erkekler Tenis Turnuvası’nın finalinde 1 numaralı seribaşı Fransız rakibi Robin Bertrand’ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tunus’un Monastir şehrinde gerçekleştirilen ve toplam 30 bin dolar ödül dağıtılan ITF organizasyonunun tekler finalinde, dünya sıralamasında 396. sırada bulunan Yankı ile 290. basamaktaki Bertrand karşı karşıya geldi.

Maçı 6-1’lik setlerle 2-0 kazanan Yankı, ITF kariyerindeki 11. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Güney Afrika’nın Pretorya kentinde düzenlenen ve 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında mücadele eden Tuncay Duran (dünya 749 numarası), finalde ev sahibi ülkeden Alec Beckley’i (679) 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Tuncay Duran, ITF organizasyonlarında ikinci tekler şampiyonluğunu kazanmış oldu.