T3 Vakfı ve Baykar Teknoloji iş birliğiyle geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Baykar Teknoloji kurucularından Haluk Bayraktar tarafından tanıtılan yüksek performanslı geliştirme kartı T3 Gemstone O1'in fiyatı netleşti. Herhangi bir kâr amacı güdülmeden geliştirilen kartın, piyasadaki ithal alternatiflerine göre çok daha erişilebilir bir maliyetle ve zengin bileşen paketiyle kullanıcılarla buluşacağı bildirildi.

T3 GEMSTONE O1 FİYATI VE ÜRETİM MİKTARI AÇIKLANDI

Yapılan bilgilendirmeye göre T3 Gemstone O1, mevcut komponent ve malzeme maliyeti dikkate alındığında yaklaşık 12 bin 850 TL (275 dolar) seviyesinde bir fiyatla erişilebilir olacak. Yurt dışından ithal edilen muadillerine kıyasla daha ekonomik bir çözüm sunmayı hedefleyen yerli kart için 10 bin adetlik ilk parti seri üretim sürecine başlandığı aktarıldı.

Geliştirme kartı, TEKNOFEST bünyesinde yer alan teknoloji takımlarına ve ilgili alanda eğitim veren kurumların bölümlerine tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak. Ücretsiz tedarik sürecine ilişkin başvuru şartları ve detayların yakın zamanda T3 Vakfı tarafından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

GÜÇLÜ DONANIMIYLA OTONOM PROJELER İÇİN BİREBİR

Teknik özellikleriyle dikkat çeken T3 Gemstone O1, Cortex-A53 çekirdek yapısını temel alan TI AM67A işlemciden güç alıyor. 4 TOPS yapay zeka işlem kapasitesi, 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olan donanım; entegre uçuş kontrolcüsü, soğutma donanımı, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet ve 40 pinli GPIO gibi zengin bağlantı seçeneklerini barındırıyor. Bu teknik altyapı, kartı özellikle otonom uçuş ve insansız araç projeleri için ideal bir platform haline getiriyor.