Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları resmî olarak başladı. Pilotluk kariyerine adım atmak isteyen adaylar, başvurularını 5 Ocak 2026 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

MSÜ’ye göre pilotluk, uzun bir eğitim süreci, kusursuz disiplin ve tam sorumluluk gerektiriyor. Üniversite, “Sınırlarını zorlamaya hazırsan bu yol seni gökyüzüne taşır” mesajıyla adayları teşvik ediyor.

Detaylı bilgiler ve güncel duyurular @msuedutr sosyal medya hesabından takip edilebiliyor.