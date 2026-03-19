Yeni düzenlemeye göre milli parklar ve tabiat parklarında, planlara uygunluk ve kamu yararı şartıyla gerçek ve tüzel kişilere turistik tesis yapımı için izin verilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek bu izinler kapsamında tesisler için tanınan intifa hakkı süresi 49 yıl olarak belirlenirken, işletmenin başarılı bulunması halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek. Süre sonunda tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

ALTYAPI PROJELERİNİN ÖNÜ AÇILDI

Düzenleme yalnızca turizm yatırımlarıyla sınırlı değil. Milli park ve tabiat parklarında ulaşım, enerji ve iletişim altyapı projelerinin de böylece önü açıldı. Elektrik iletim hatları, petrol ve doğal gaz boru hatları, haberleşme sistemleri ile su ve atık su tesisleri, kamu yararı ve planlara uygunluk gerekçesiyle hayata geçirilebilecek.

CUMHURBAŞKANI DÖNER SERMAYEYİ BEŞ KATINA ÇIKARABİLECEK

Yeni yasayla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne döner sermayeli işletmeler kurma yetkisi de verildi. Korunan alanlardan elde edilen gelirler bu kapsamda döner sermayeye aktarılacak. Cumhurbaşkanı ise bu sermayeyi beş katına kadar artırma yetkisine sahip olacak.

GİRİŞ ÜCRETLERİ GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Milli parklara giriş ücretleri artık Genel Müdürlük tarafından belirlenecek. Ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilen kişilere ise giriş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan düzenleme ile planlama yetkileri de genişletildi. Milli parklar, tabiat parkları ve diğer korunan alanlara ilişkin uzun devreli gelişme ve yönetim planlarının hazırlanması yetkisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne verildi. Daha önce farklı kurumlar tarafından yürütülen bazı turizm izinleri ve sözleşmelerin de 1 Ocak 2026 itibarıyla Genel Müdürlüğe devredileceği belirtildi.

AVLANMAYA ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ GETİRİLDİ

Yasa kapsamında ayrıca “geleneksel avcılık” faaliyetlerine ilişkin yeni bir ücretlendirme sistemi getirildi. Avlanma ücretleri, av hayvanlarının türü, ağırlığı ve trofe özelliklerine göre belirlenecek.