TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN projesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Demiroğlu, KAAN’ın yeni prototipleri için tarih verirken, yerli motor TF35000 ve seri üretim teslimatları hakkında da konuştu:

KAAN’ın mühendislik prototipi olan P0’ın testlerinin sürdüğünü belirten Demiroğlu, uçuş testlerinde kullanılacak yeni prototiplerin üretim hattında olduğuna dikkat çekti.

Demiroğlu, “Haziran 2026’ya kadar KAAN’ın 1. prototipinin (P1) uçmuş olduğunu göreceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim” dedi. Takvime göre 2. prototipin bu yıl sonuna kadar, 3. prototipin ise 2027 başında testlere girmesi bekleniyor.

SERİ ÜRETİM VE TESLİMAT TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Savunma sanayii kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olan teslimat takvimine de açıklık getiren Demiroğlu, daha önce telaffuz edilen 2028 tarihinin, projenin büyüklüğü ve test süreçleri sebebiyle 2029 senesine sarkabileceğini belirtti. İlk aşamada (Blok 10 ve Blok 20) 20 ile 40 adet arasındaki KAAN’ın F110 motorlarıyla üretileceği ve Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğine vurgu yapıldı.

YERLİ MOTOR TF35000 İÇİN HEDEF: 2032

KAAN’ın tam bağımsızlığı için kritik öneme sahip olan yerli motor projesinde de çalışmalar hızlanıyor. Dr. Mehmet Demiroğlu, TRMotor ve TEI ekiplerinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu vurgulayarak, “2032’de bu motorun (TF35000) bitmiş ve uçağa entegrasyonunun tamamlanmış olmasını hedefliyoruz” sözlerini sarf etti. Yerli motorun entegrasyonuyla beraber KAAN’ın 6. nesil uçak yeteneklerine tam anlamıyla kavuşacağı öngörülüyor.

“YERLİ MOTOR” VURGUSU

KAAN’ın ilk yurt dışı kullanıcısı olması beklenen Endonezya ile yapılan anlaşmanın detayları da ilk kez bu kadar net paylaşıldı. Demiroğlu, Endonezya ile imzalanan çerçeve anlaşmasının 15 milyar dolar hacminde olduğunu ve Endonezya tarafının özellikle “ITAR-Free” (ABD kısıtlamalarından bağımsız) yerli motorlu versiyonu beklemeye razı olduğunu açıkladı.