TOGG'un da şarj altyapısını sağlayan Trugo, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. Şirket tarifleerine yüzde 30'a varan zam yaptı. Yeni fiyatlar AC ve DC tüm şarj seçeneklerini kapsıyor.

Yeni Trugo şarj tarifeleri şöyle:

AC Şarj (22 kW ve altı): 8,49 TL / kWh >> 9,95 TL / kWh (%17,2 artış)

DC Şarj (150 kW’a kadar): 10,60 TL / kWh >> 13,78 TL / kWh (%30 artış)

Yüksek Hızlı DC Şarj (150 kW ve üzeri): 11,82 TL / kWh >> 15,36 TL / kWh (%30 artış)

DİĞER ŞİRKET DE ZAM YAPMIŞTI

Elektrikli araçlara olan talep Türkiye'de her geçen gün artsa da, şarj istasyonlarının tekelini elinde bulunduruan şirketlerin zam kararları pazarda etkileyici bir rol oynuyor. Bilindiği üzere Türkiye'de yaygın bir altyapı olarak dikkat çeken ZES de ocak 2026 ile birlikte yüzde 27'ye varan bir zam yapmıştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN “EKONOMİK” ALGISI KAPANIYOR

Son dönemde şarj ücretlerine peş peşe gelen zamlar, elektrikli araçların “ekonomik kullanım” algısını temelden sarsıyor. Özellikle kış aylarında elektrikli araçların düşen menzili nedeniyle dizel motorlu araçlar, bazı senaryolarda kilometre başına maliyet açısından elektrikli araçları geride bırakabilir. Evden şarj imkanının da son tüketim tarifeleriyle iyice daraltılmış olması elektrikli araçların cazibesini düşürüyor.