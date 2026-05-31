Pata Yamaha Ten Kate ekibi adına İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde hafta sonunun son ana yarışına çıkan Can Öncü, 11. cepten start aldığı 15 turluk mücadeleyi aynı basamakta tamamladı.
Aragon'daki ikinci yarışta zafer, Orelac Verdnatura takımının İspanyol sürücüsü Jaume Masia'nın oldu. AS BLU CRU ekibinden Albert Arenas ikinci sırada yer alırken, WRP adına yarışan İtalyan pilot Matteo Ferrari podyumu üçüncü sırada tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon etabında wildcard hakkıyla I+Dent takımı adına yarışan Türk sporcu Kadir Erbay ise hafta sonunun ikinci ana yarışında 32. sırada finiş gördü.
Aragon ayağında toplam 34 motosikletçi mücadele etti.