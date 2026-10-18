Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2026 sezonu, İspanya'nın Jerez kentinde gerçekleştirilen son yarışla tamamlandı.

Jerez-Angel Nieto Pisti'nde düzenlenen sezonun 12. ayağında mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 4. sırada bitirdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, elde ettiği sonuçla 2026 Dünya Supersport Şampiyonası'nı da genel klasmanda dördüncü sırada tamamladı.

JEREZ'DEKİ SON YARIŞ KIRMIZI BAYRAKLA DURDURULDU

Dünya Supersport Şampiyonası'nın sezon finaline ev sahipliği yapan Jerez-Angel Nieto Pisti'ndeki yarış, bitime 4 tur kala kırmızı bayraklarla durduruldu.

Yarış sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol motosikletçi Jeremy Alcoba birinciliği elde etti.

Alcoba'nın takım arkadaşı İsviçreli Dominique Aegerter ikinci sırayı alırken WRP takımından İtalyan Matteo Ferrari podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Milli motosikletçi Can Öncü ise yarışı dördüncü sırada tamamlayarak sezonu noktaladı.

CAN ÖNCÜ SEZONU İLK 4'TE BİTİRDİ

Pata Yamaha Ten Kate takımıyla 2026 sezonunda mücadele eden Can Öncü, şampiyonanın son yarışında podyumu bir basamakla kaçırdı.

Milli sporcu, Jerez'deki dördüncülüğünün ardından sezonu genel klasmanda da 4. sırada tamamlamayı başardı.

BAHATTİN SOFUOĞLU SON YARIŞI 16. SIRADA TAMAMLADI

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden bir diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Jerez'deki sezon finalinde piste çıktı.

QJ Motor fabrika takımı adına yarışan Sofuoğlu, sezonun son mücadelesini 16. sırada bitirdi.

2026 SEZONUNUN ŞAMPİYONU ALBERT ARENAS OLDU

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu, AS BLU CRU takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas oldu.

Sezonu 389 puanla tamamlayan Arenas, genel klasmanda zirvede yer aldı.

EASTROC ZXMOTO Evan Bros Fabrika takımından Fransız Valentin Debise 308 puanla ikinci, Kawasaki WorldSSP takımından Jeremy Alcoba ise 274 puanla üçüncü sırada sezonu tamamladı. Can Öncü ise 263 puanla dördüncü sırada yer aldı.