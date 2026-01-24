Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET’in iki prototipi, soğuk hava testleri kapsamında Erzurum’da test programına alındı.

Sıfırın altında 21 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda ve zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen yer testleri başarıyla tamamlandı. Test süreci yalnızca dondurucu soğuklarla sınırlı kalmadı; Erzurum’un yüksek rakımı sayesinde uçağın yüksek irtifa performansı da detaylı şekilde değerlendirildi. Yer testlerini takiben icra edilen uçuş testlerinde, HÜRJET’in motor ve aviyonik sistemlerinin ağır hava şartları altında dahi yüksek performansla çalıştığı gözlemlendi.

Test faaliyetleri kapsamında HÜRJET’in hem soğuk hava hem de yüksek irtifa koşullarındaki performansı başarıyla doğrulanırken, sergilenen sonuçlar projenin genel başarısı açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirildi.

Erzurum’da gerçekleştirilen bu testler, HÜRJET’in yalnızca ideal hava şartlarında değil, dünyanın en zorlu iklim koşullarında da görev yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu ortaya koydu. Uçağın yer ve uçuş operasyonlarında sistemsel donma ya da performans kaybı yaşamadan çalışması, operasyonel güvenilirliğini teyit etti.

Soğuk hava ve yüksek irtifa testlerinin başarıyla tamamlanması, HÜRJET’in uluslararası standartlarda bir platform olduğunu ve göreve hazır hale geldiğini gösterdi. İki prototipin bu zorlu süreci başarıyla tamamlaması ise TUSAŞ’ın mühendislik ve test kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koydu.

400 SORTİ TAMAMLANDI, SERİ ÜRETİM SÜRECİ HIZ KAZANDI

TUSAŞ, HÜRJET’in test ve geliştirme faaliyetleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 400 sorti gerçekleştirdi. İlk siparişin ardından imzalanan İspanya ihracat sözleşmesi ve beklenen ilave talepler, seri üretim hazırlıklarının hızlanmasını sağladı.

Şirket, HÜRJET’e yönelik artan talep ve pazar potansiyelini dikkate alarak oluşturacağı tedarikçi ağıyla ayda 3 uçak üretmeyi hedefliyor.

Tek motorlu ve tandem kokpitli olarak tasarlanan HÜRJET; ileri seviye jet eğitimi, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi görevleri yerine getirebilecek üstün performans özelliklerine sahip.