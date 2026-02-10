Erdoğan'ın aday olup olamayacağının belli olmadığı önümüzdeki genel seçimlerde siyasi partiler birbirlerine yaptıkları ziyaretleri artırdı. Bu ziyaretlerin ardında ise ittifak arayışı mevcut. Erdoğan'ın "Milli Görüş"ün temsilcisi olarak adlandırıldığı sistemde, Milliyetçi Cephe'ye ek olarak yeni bir "Milli Görüş" cephesi doğuyor.

"İYİ PARTİ 'ANAHTAR PARTİ' DEĞİL"

Milli Görüşçü yazar Fehmi Çakmak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, milliyetçi cepheden kendisine destek aradığını söyledi. 91 ruhuyla oluşturulması planlanan Milli Görüş ittifakının, yanına İYİ Parti'yi de çekmek istediğini belirten Çakmak, "Cepheye İYİ Parti de çekilmek isteniyor ama İYİ Parti "anahtar parti" değil. Erbakan'ın ittifaktaki 4'lüsü Gelecek, DEVA, Saadet ve YRP olacak" ifadelerini kullandı.

"ERBAKAN'IN SONU MU HAZIRLANIYOR?"

YRP içerisindeki çatlaklar, Erbakan'ın sonunu getirebilir diyen Çakmak, "Erbakan ve eniştesinin (Mehmet Altınöz) arası açık. Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere Erbakan girerse, kaybettiği senaryoda milletvekilliğinden de olacak. Bu planlı bir senaryo olabilir mi?" dedi.

Çakmak'ın köşe yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Milli Görüşçülerin ana omurgasını oluşturan AK Parti'ye karşı Milli Görüş kökenli partiler mi yarışacak?" diyen Çakmak, Erbakan'ın olası bir ittifakta kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını şart koyduğunu söyledi.

Erbakan liderliğinde oluşturulacak bir Milli Görüş ittifakının amacının AK Parti’ye kızgın ve küskün oyların alternatif bir adayda toplanması olduğunu belirten Çakmak, Fatih Erbakan'ın, babası Necmettin Erbakan'ın doğumunun 100. yılında aday olmasının toplum üzerinde psikolojik bir etki yaratacağını da söyledi.

"FATİH ERBAKAN SONRASININ HESAPLARI YAPILIYOR"

Ya sonra? Siyasette “Sonrayı düşünen kahraman olamaz” denir ama seçim sonrasını da hesap etmek gerekmez mi? Fatih Erbakan seçimi kaybettiği takdirde TBMM dışında kalacak, yani milletvekili olamayacak. İttifak yaptığı partilerin genel başkanlarının —Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu kastediyorum— kendilerini uzun bir süre nadasa bıraktıktan sonra yeniden Meclis’e dönmeleri, Mahmut Arıkan’ın milletvekilliğine devam etmesi; Yeniden Refah’ın, milletvekili olmayan bir genel başkan tarafından yönetilmesini sağlayacak. Zaten parti içinde şimdiden Fatih Erbakan sonrasına ilişkin ilginç hazırlıklar var

"ERBAKAN SAF DIŞI MI BIRAKILACAK?"

Acaba Erbakan’ın adaylık konusundaki kararlılığı, bu hesap kitap içinde yer alan bir planın parçası mı? Eniştesi Mehmet Altınöz ile arasının iyi olmadığı, evini İstanbul’a taşıdığı ve yalıda yaşadığı dile getirilen Erbakan’ın; genç yaşına rağmen siyasette “yorgunluk” vesilesi kılınarak, seçimi kaybetmiş bir genel başkan olarak dinlenmeye çekilmesi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

"AKP VE CHP'NİN KARŞISINA YENİ BİR BLOK DOĞACAK"