Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Akçiçek, Fransa'nın Paris şehrinde ameliyat edildi.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPTI

Federasyondan yayımlanan mesajda, "A Milli Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünde forma giyen milli futbolcumuzun, tedavi ve rehabilitasyon sürecini takiben en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki savunma oyuncusu, Al-Hilal'de bu sezon 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.