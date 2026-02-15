Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, partinin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşunun şahsi görüşlerin üzerinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in, Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki yürüyüşe ve örgütün disiplinli duruşuna zarar gelmemesi amacıyla görevinden istifa ettiği belirtildi.

Yeni yönetim sürecine ilişkin bilgilendirmenin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

'PARTİMDEN İSTİFA ETMEDİM'

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ahmet Kılbey ise partisinden ayrılmadığını belirterek, “CHP’den istifa etmedim, sadece görevimden istifa ettim. Ne partimi ne de genel başkanımı zor duruma sokacak bir şey yaparım” dedi.

Yaklaşık 50 yıldır CHP’li olduğunu dile getiren Kılbey, Özgür Özel’in mücadelesine destek vermeye devam edeceğini kaydetti. Hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmediğini ifade eden Kılbey, konunun daha fazla gündeme gelmemesi için görevinden ayrıldığını söyledi.

Kılbey, Genel Başkan Özgür Özel’in Milas’taki programına da işaret ederek, istifasını “partisi için yapılmış bir fedakârlık” olarak nitelendirdi.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlatmıştı.