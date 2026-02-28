İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, Milano’da şehir içi toplu taşımada kullanılan 9 numaralı hatta çalışan bir tramvay, yerel saatle 16.00 sıralarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Vittorio Veneto Bulvarı’nda raydan çıktı.

Kontrolden çıkan tramvay, çevredeki araçlara ve yayalara çarptıktan sonra bir binanın zemin katındaki dükkâna girerek durabildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoldan geçen bir kişi ile tramvayda bulunan bir yolcu yaşamını yitirdi. Aralarında yolcuların da bulunduğu 38 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sala, “Bu bir trajedi. Hayatını kaybedenlerden biri yoldan geçen bir kişi, diğeri tramvay yolcusu. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için soruşturma başlatılacak” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yazılı açıklamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi ve Milano halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili “taksirle öldürme ve yaralama” suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı. Tramvay sürücüsünün şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağı bildirildi.

Basına yansıyan ilk bilgilere göre, güvenlik kamerası görüntülerinde tramvayın yüksek hızda seyrettiği iddia edildi. Ayrıca kazanın yaşandığı noktada hat değişimini sağlayan makas sistemi bulunduğu ve teknik bir arıza ihtimalinin de araştırıldığı kaydedildi.

Kazanın kesin nedeni, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.