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Kaynak: İHA

Ulusal basında çıkan haberler ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Milano’nun simge yapılarından tarihi katedralde yerel saatle 04.00 sularında ilginç bir olay yaşandı.

Katedralin ön cephesinde en yüksek noktası yaklaşık 56 metre yüksekliğe erişen kulelerin arasına gizlenen bir kişi, yeşil-beyaz-kırmızı-siyah rengindeki Filistin bayrağını andıran paraşütüyle atlayış yaptı.

Görüntülerde, son derece kısa mesafeden yaptığı atlayışını sorunsuz tamamlayan kişinin, çevredekilerin şaşkın bakışları altında paraşütünü toplayarak kaçtığı görüldü.

Basında çıkan haberlerde, atlayış yapan kişinin "base jumper" olarak ekstrem sporlar yapan 32 yaşında bir İtalyan olduğu, söz konusu kişinin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin, Duomo Katedrali'nde kulelerin bulunduğu kısma nasıl eriştiğinin soruşturulduğu kaydedildi.

Bu arada, Duomo Katedrali’nde benzer bir atlayış hadisesi 2013 yılında da yaşanmıştı.