Yunanistan, Ege'deki karsularının sınırlarını yükseltmek için baskı yapmaya ve kamuoyunda algı oluşturmaya devam ediyor. Başbakan Miçotakis, Ege'de 12 milin "vazgeçilmez" olduğunu vurgulaması Ankara'yı rahatsız etti. Miçotakis'in bu ısrarına MSB, "Hukuka aykırı ve kabul edilemez" olarak niteledi.

MSB'nin açıklaması şöyle: