Yunanistan, Ege'deki karsularının sınırlarını yükseltmek için baskı yapmaya ve kamuoyunda algı oluşturmaya devam ediyor. Başbakan Miçotakis, Ege'de 12 milin "vazgeçilmez" olduğunu vurgulaması Ankara'yı rahatsız etti. Miçotakis'in bu ısrarına MSB, "Hukuka aykırı ve kabul edilemez" olarak niteledi.
MSB'nin açıklaması şöyle:
Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 Mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir