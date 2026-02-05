Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLUĞUNA DEVAM TALEBİ
Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları

Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları

Fenerbahçe, dünya yıldızı Kante'yi transfer etti. Bu takviye dünya çapında fazlasıyla yankı buldu. İşte Fransız yıldız için konuşan efsane isimler ve sözleri...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 1

Fenerbahçe, kariyerinde sayısız başarıya imza atmış N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı. Resmi imza geldi...

1 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 2

Dün gece İstanbul'a gelen yıldız ismi birçok taraftar karşılamıştı. Dünyaca ünlü futbol isimleri de Kante için yorumlarda bulunmuştu. İşte o dikkat çeken açıklamalar…

2 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 3

Jamie Vardy: “Şampiyonlar Ligi finalinden sonra onu tebrik etmek için aradım ama ulaşamadım. Birkaç saat sonra beni geri arayıp cevap veremediği için özür diledi; koşuya çıktığını ve evde olmadığını söyledi. Bu da onun işine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.”

3 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 4

Axel Witsel: "N'Golo Kanté'nin 6 akciğeri ve 32 bacağı var. "

4 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 5

Kai Havertz: "Kante bambaşka biri… 10 yıldır aynı telefonu kullanıyor. Arabalar, kıyafetler umurunda değil."

5 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 6

Thierry Henry: “Kante varken, diğer oyuncular kendini daha güvende hisseder.”

6 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 7

Zinedine Zidane: “N'Golo Kante, modern futbolun en mükemmel orta sahası.”

7 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 8

Rio Ferdinand: “Kante'yi geçmek neredeyse imkânsız.”,

8 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 9

Clarence Seedorf: “Kante, modern futbolun temposuna en uygun orta saha profili. Fizik, zeka ve karakter bir arada.”

9 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 10

Maurizio Sarri: “Kante toplu oyunda sınırlı değil, topsuz oyunda da dünya çapında.”

10 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 11

Paul Scholes: “Kante, oyunun en zor kısmını kusursuz yapıyor. Basit oynuyor ama etkisi inanılmaz büyük.”

11 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 12

Andrea Pirlo: “Her teknik direktör Kante gibi bir oyuncuya sahip olmak ister.”

12 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 13

Xavi Hernandez: “Kante topu kullanmadan oyunu domine eden olağanüstü bir oyuncu. Bu çok nadir ve çok değerli bir yetenek.”

13 14
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları - Resim: 14

Frank Lampard: “N’Golo Kanté ile çalışmak bir teknik direktör için en büyük şanstır.”

14 14
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro