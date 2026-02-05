Fenerbahçe, kariyerinde sayısız başarıya imza atmış N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı. Resmi imza geldi...
Fenerbahçe'nin yıldızı N-Golo Kante hakkında konuşan dünya yıldızları
Fenerbahçe, dünya yıldızı Kante'yi transfer etti. Bu takviye dünya çapında fazlasıyla yankı buldu. İşte Fransız yıldız için konuşan efsane isimler ve sözleri...İbrahim Doğanoğlu
Dün gece İstanbul'a gelen yıldız ismi birçok taraftar karşılamıştı. Dünyaca ünlü futbol isimleri de Kante için yorumlarda bulunmuştu. İşte o dikkat çeken açıklamalar…
Jamie Vardy: “Şampiyonlar Ligi finalinden sonra onu tebrik etmek için aradım ama ulaşamadım. Birkaç saat sonra beni geri arayıp cevap veremediği için özür diledi; koşuya çıktığını ve evde olmadığını söyledi. Bu da onun işine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.”
Axel Witsel: "N'Golo Kanté'nin 6 akciğeri ve 32 bacağı var. "
Kai Havertz: "Kante bambaşka biri… 10 yıldır aynı telefonu kullanıyor. Arabalar, kıyafetler umurunda değil."
Thierry Henry: “Kante varken, diğer oyuncular kendini daha güvende hisseder.”
Zinedine Zidane: “N'Golo Kante, modern futbolun en mükemmel orta sahası.”
Rio Ferdinand: “Kante'yi geçmek neredeyse imkânsız.”,
Clarence Seedorf: “Kante, modern futbolun temposuna en uygun orta saha profili. Fizik, zeka ve karakter bir arada.”
Maurizio Sarri: “Kante toplu oyunda sınırlı değil, topsuz oyunda da dünya çapında.”
Paul Scholes: “Kante, oyunun en zor kısmını kusursuz yapıyor. Basit oynuyor ama etkisi inanılmaz büyük.”
Andrea Pirlo: “Her teknik direktör Kante gibi bir oyuncuya sahip olmak ister.”
Xavi Hernandez: “Kante topu kullanmadan oyunu domine eden olağanüstü bir oyuncu. Bu çok nadir ve çok değerli bir yetenek.”
Frank Lampard: “N’Golo Kanté ile çalışmak bir teknik direktör için en büyük şanstır.”