Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri sıfatıyla tutuksuz yargılanacağı ve aralarında çok sayıda CHP'li belediye başkanının olduğu 200 sanıklı dava, Silivri Cezaevi duruşma salonlarının en büyüğünde bugün görülecek.

Dava öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yıldız, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" dedi.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında

6'sı görevinden uzaklaştırılan

7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi.

Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu.

ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI YARGILANIYOR

Davada toplam 200 sanık bulunuyor ve bunlardan 34'ü tutuklu. İddianame, başta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlamaları kapsıyor. Tutuklu sanıklar arasında Avcılar Belediye Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana Seyhan Belediye Başkanı, Adana Ceyhan Belediye Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı yer alıyor.

Adıyaman ve Esenyurt belediye başkanları ise tutuksuz yargılanacak.

İddianame ilk hazırlandığında 40 tutuklu sanık bulunurken, sonraki tahliyelerle bu sayı 34'e düştü.

'CANLI YAYINLANSIN' ÖNERGESİ REDDEDİLMİŞTİ

CHP’nin, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, siyasilerin yargılandığı davaların TRT’de canlı yayınlanmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi, 2 Aralık 2025'te AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.