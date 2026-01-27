CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom’un İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da 6 milyon 300 bin aboneye sunduğu hizmetler ile abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin iki şirkete devredilmek istendiğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum Türk Telekom’un; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da 6 milyon 300 bin aboneye verdiği hizmetler, abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin tümünün iki yandaş şirkete devredileceğini tespit ettik.

Türk Telekom’un doğacak zararı: 6 Milyar 426 Milyon TL Bu iki şirketi buradan ilan ediyorum! İş-Kaya İnşaat Akçadağ Grup Oysa ki, Türk Telekom zaten kârlı bir kuruluş ve kendi teknik çalışanlarıyla, kamusal hizmet veren bir iletişim şirketi. Türk Telekom’un yüzde 60’ı Türkiye Varlık Fonuna, yüzde 25’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait. yüzde 15’i de borsa da kamuya açık işlem görüyor.

'BUNUN ADI SOYGUNDUR'

Türk Telekom’un şu anda abone başına aylık maliyeti 75 TL. Ancak söz konusu devirle iki yandaş şirkete abone başına aylık 160 TL ödenecek. Sonuç AKP’li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom’da; İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kâr, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak. Bu da ya internet faturalarına yüzde 100 zam demek ya da Türk Telekom’un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek. Bunun adı soygundur Türk Telekom yönetim kurulunu, üst yöneticilerini ve idari sorumluluğu bulunanları uyarıyorum. Bu devri derhal durdurun.