Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ve gündemdeki olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreç ile ilgili, "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır" sözlerini sarf etti.

BU SÖZLER MESUT ÖZARSLAN'A MI?

Yalçın, parti değişimleri ile ilgili de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yalçın, konuya ilişkin paylaşımında "Dönekler; her boyaya boyanmakta, her renge uyum sağlamakta, girdikleri her kalıbın şeklini almaktadır. Her siyasi partiye üye ya da aday olmaktadır. Her ideolojik gruba dahil olmaktadır. Sözünden dönmenin de davadan dönmenin de mazereti olmaz. Yüksekten düşenin parçası bulunur, davadan düşenin parçası bulunmaz" sözlerini sarf etti.

MHP'li Yalçın'ın bu sözlerinin, CHP'den istifa eden ve "Şu gün isteyeyim, hem MHP'ye hem de AK Parti'ye geçerim" diyen Mesut Özarslan'a olduğu yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vallahi gündemimde falanca partiye geçmek gibi bir şey yok" derken, "Şu gün isteyeyim, hem MHP’ye hem de AK Parti’ye geçerim" sözlerini sarf etmişti.