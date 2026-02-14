Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Fenerbahçe maçında Zubkov Yok: Fatih Tekke’nin planı ne?

Fenerbahçe maçında Zubkov Yok: Fatih Tekke’nin planı ne?

Süper Lig'de dev maçta Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kritik maçta Zubkov'un eksikliği göze çarpıyor. İşte Fatih Tekke'nin imha planı...

Trabzonspor, Süper Lig derbisinde evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bordo-mavililerde Ukraynalı yıldız Oleksandr Zubkov’un yokluğu dikkat çekiyor. Bu sezon performansıyla öne çıkan Zubkov’un eksikliği teknik heyeti düşündürse de, teknik direktör Fatih Tekke genç ve dinamik bir oyun planı hazırladı.

Orta sahada Folcarelli–Ouali ikilisini etkili kullanmayı hedefleyen Tekke, hücumda ise gözünü Paul Onuachu’ya çevirdi. Gol yollarında Nijeryalı forvetin performansı kilit rol oynayacak.

Takımın formda isimlerinden Ernest Muçi’ye ise net bir talimat verildi: “Kaleyi gördüğün yerden şut çek.” Trabzonspor’un hücum planında Muçi–Onuachu uyumu ön planda olacak.

Özellikle Muçi’nin bireysel performansının maçın kaderine doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Fatih Tekke, oyuncularından derbi atmosferine rağmen sakin ve özgüvenli kalmalarını isterken, sahada disiplinli ve kontrollü bir oyun hedefliyor.

Trabzonspor Muhtemel 11'i

Onana – Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik – Oulai, Folcarelli – Augusto, Muçi – Mustafa, Onuachu

Fenerbahçe Muhtemel 11'i

Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür – Kante, Guendouzi – Musaba, Asensio – Kerem , Talisca

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin ilk yarıda attıığı golüyle 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor maçın ilk yarısında 10 kişi kalmıştı.

Kaynak: Spor Servisi
