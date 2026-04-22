Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine gerginlik yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, yoklamada çoğunluğun sağlanamamasının ardından AK Partili milletvekillerine tepki gösterdi.

“BURADA BABA NIZIN ÇOCUĞU YOK!”

Milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılım sorumluluğunu hatırlatan Adan, “Burada sizin babanızın çocuğu yok! Geleceksiniz, katılacaksınız,” ifadeleriyle devamsızlık yapan vekilleri eleştirdi.

CHP’YE TEŞEKKÜR

Görüşmeler sırasında Adan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine de toplantı yeter sayısına katkılarından dolayı teşekkür etti.

“GEVEZELİK YAPMA” GERGİNLİĞİ

Fahrettin Tuğrul’un “Sen işini yap” sözleri üzerine Adan, “Gel konuş gel, söz vereyim sana. Gevezelik yapma” diyerek karşılık verdi.