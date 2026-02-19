Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Milli Parklar Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sırasında yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Bunun üzerine yoklama yeniden yapıldı.

Elektronik sistemle gerçekleştirilen yoklamanın ardından Başkanvekili Celal Adan, salonda bulunmadığını belirttiği bazı AKP milletvekillerinin isimlerini tek tek okudu.

'OLMADIKLARI HALDE NASIL GÖNDERİYORLAR?'

Adan, isimlerini açıkladığı milletvekillerinin salonda bulunmadığını ifade ederek, “Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” sözleriyle tepki gösterdi.

Daha önce de benzer bir durum yaşandığını hatırlatan Adan, uygulamaya sert çıktı.

İKİNCİ YOKLAMADA YETER SAYI SAĞLANDI

Tartışmaların ardından yapılan ikinci yoklamada toplantı yeter sayısına ulaşıldı. Adan, “Toplantı yeter sayısı vardır” diyerek oturuma devam etti.

Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığını artıran düzenlemenin görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da benzer bir durum yaşanmıştı.

Celal Adan, yoklama pusulası olayına sert tepki göstererek, “Olmadığı halde buraya kağıt gönderen ahlaksızdır. Bu yapılan TBMM’ye yakışmıyor” ifadelerini kullandı.